أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن

Print
محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن الزمالك محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق، أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، أفضل من بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي، رغم فارق التتويج بالبطولات.

وقال محمد عمارة: فايلر أفضل من موسيماني على المستوى الفني، حيث أن الأهلي كان يقدم كرة بشكل ممتاز مع فايلر، وتألق لاعبيه معه أبرزهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي.

وأضاف: موسيماني مدرب جيد، لكن فايلر كان أفضل، على الرغم أن موسيماني حصل على بطولات مع الأهلي.

وقال محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب الأسبق، إن حسام حسن مهاجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق كان أناني جداً في الملعب على حد وصفه.

وتابع عمارة، حسام حسن يحب أن يكون رقم واحد دائماً، وهذا الشئ يساعده كثيراً الآن في التدريب.

وتابع عمارة: معظم أهداف حسام حسن مع ، جاءت من صناعتي، فلقد صنعت له الكثير من الأهداف، وهذا هو الشئ الذي لابد من توافره في الباك العصري، الزيادة الهجومية المميزة والفاعلة.

وأكد محمد عمارة أن الفريق الكروي للنادي الأهلي يستطيع أن يحقق الفوز على المستوى المحلي والأفريقي والتتويج بالمزيد من البطولات بسبب الاستقرار الإداري.

وقال محمد عمارة: «الأهلي يستطيع تحقيق الفوز على أي فريق، مع الاحترام لجميع الأندية، على المستوى المحلي لم يحصل على بطولة الدوري قبل التتويج بالنسخة الأخيرة منذ فترة، وعلى المستوى الأفريقي الأهلي تمكن من الفوز على أكبر الأندية».

وأضاف: حديثي عن الزمالك ليس تقليل من النادي، وأعلم أن الزمالك يعاني من عدم استقرار إداري بعد رحيل المستشار ، وحاليا كابتن حسين لبيب ناجح ويعمل في ظروف صعبة للغاية، ومشكلة إيقاف القيد أزمة حقيقة بالفريق.

وأتم محمد عمارة في تصريحات تليفزيونية: المقصود من الكلام أن الأهلي هيكسب أي فريق بسبب عوامل كثيرة، أبرزها أن الأهلي يمتلك استقرار إداري كبير وهذا عامل يحافظ على الفريق ويساعد في الفوز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»

أسامة نبيه يكشف تفاصيل مشادة أحداد وأوباما.. ويؤكد: «الزمالك لن يتأثر برحيل بن شرقي»