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أكد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق، أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، أفضل من بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي، رغم فارق التتويج بالبطولات.

وقال محمد عمارة: فايلر أفضل من موسيماني على المستوى الفني، حيث أن الأهلي كان يقدم كرة بشكل ممتاز مع فايلر، وتألق لاعبيه معه أبرزهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي.

وأضاف: موسيماني مدرب جيد، لكن فايلر كان أفضل، على الرغم أن موسيماني حصل على بطولات مع الأهلي.

وقال محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن حسام حسن مهاجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق كان أناني جداً في الملعب على حد وصفه.

وتابع عمارة، حسام حسن يحب أن يكون رقم واحد دائماً، وهذا الشئ يساعده كثيراً الآن في التدريب.

وتابع عمارة: معظم أهداف حسام حسن مع المنتخب، جاءت من صناعتي، فلقد صنعت له الكثير من الأهداف، وهذا هو الشئ الذي لابد من توافره في الباك العصري، الزيادة الهجومية المميزة والفاعلة.

وأكد محمد عمارة أن الفريق الكروي للنادي الأهلي يستطيع أن يحقق الفوز على المستوى المحلي والأفريقي والتتويج بالمزيد من البطولات بسبب الاستقرار الإداري.

وقال محمد عمارة: «الأهلي يستطيع تحقيق الفوز على أي فريق، مع الاحترام لجميع الأندية، على المستوى المحلي الزمالك لم يحصل على بطولة الدوري قبل التتويج بالنسخة الأخيرة منذ فترة، وعلى المستوى الأفريقي الأهلي تمكن من الفوز على أكبر الأندية».

وأضاف: حديثي عن الزمالك ليس تقليل من النادي، وأعلم أن الزمالك يعاني من عدم استقرار إداري بعد رحيل المستشار مرتضى منصور، وحاليا كابتن حسين لبيب ناجح ويعمل في ظروف صعبة للغاية، ومشكلة إيقاف القيد أزمة حقيقة بالفريق.

وأتم محمد عمارة في تصريحات تليفزيونية: المقصود من الكلام أن الأهلي هيكسب أي فريق بسبب عوامل كثيرة، أبرزها أن الأهلي يمتلك استقرار إداري كبير وهذا عامل يحافظ على الفريق ويساعد في الفوز.