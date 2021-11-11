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رسالة خاصة من كيروش إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة أنجولا

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رسالة خاصة من كيروش إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة أنجولا رسالة خاصة من كيروش إلى الجماهير المصرية قبل مواجهة أنجولا

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وجه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب ، رسالة إلى الجماهير قبل مواجهة الفراعنة مع أنجولا في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة لتصفيات 2022 في قطر.

قال كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نتطلع إلى تقديم أداء مميز بالعمل الجاد وتواضع اللاعبين.

كيروش تولى قيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري الذي وجه اتحاد الكرة المصري الشكر له عقب تعادل الفراعنة مع الجابون في الجولة الثانية لتصفيات المونديال.

ووصلت بعثة إلى لواندا استعدادا لمواجهة منتخب أنجولا، مساء الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وبمجرد وصول البعثة تم عمل مسحة طبية لجميع أفراد الفريق، وفق إجراءات السلامة المتبعة في أنجولا.

وكان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا، بقيادة السفير محمد صفوت، وحضر مسؤولون من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول وانتقلت البعثة إلى مقر إقامتها القريب من ملعب المباراة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات المونديال، برصيد 10 نقاط، متفوقا بـ4 نقاط على منتخب ليبيا صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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