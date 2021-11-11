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بعثة تجرى مسحة طبية فى لوندا استعدادا لمواجهة أنجولا

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بعثة المنتخب تجرى مسحة طبية فى لوندا استعدادا لمواجهة أنجولا بعثة تجرى مسحة طبية فى لوندا استعدادا لمواجهة أنجولا

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أجرت بعثة منتخب مسحة طبية لجميع أفراد الفريق، عقب وصولها أنجولا وفق إجراءات السلامة المتبعة في إنجولا، بإجرائها لكل الوافدين.

كان في استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا، بقيادة السفير محمد صفوت، وحضر مسؤولون من الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول وانتقلت البعثة إلى مقر إقامتها القريب من ملعب المباراة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات المونديال، برصيد 10 نقاط، متفوقا بـ4 نقاط على منتخب ليبيا صاحب الوصافة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر والتي ضمت 25 لاعبا.

وشهدت القائمة عودة الثنائي محمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف ثنائي الأهلي، بينما غاب طارق حامد وأحمد سيد «زيزو»، ثنائي .

وانضم للقائمة 4 وجوه جديدة على هم: إمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، محمود جاد حارس إنبي، مروان حمدي لاعب سموحة المعار من الزمالك.

المصرى اليوم

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