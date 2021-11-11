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إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

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إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات

إصابة حارس

أعلن السعودي الأول لكرة القدم، عن تعرض حارس مرمى المنتخب "فواز القرني" لإصابة في الفخذ اليمنى خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم أمام أستراليا.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي سيواجه نظيره الأسترالي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، حيث يحل المنتخب السعودي في الصدارة برصيد 12 نقطة، وأستراليا ثانياً برصيد 9 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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