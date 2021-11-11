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تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية

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تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية
نفّذت أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة طريف خلال شهر أكتوبر الماضي 1440 جولة

تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في بلدية محافظة طريف- خلال شهر أكتوبر الماضي، 1440 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وأسفرت عن تحرير 12 مخالفة، وتوجيه 89 إنذارًا للمنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية، ومصادرة 115 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

كما نفّذت البلدية -ممثلة في قسم الرخص المهنية- 176 جولة رقابية، وحررت 9 مخالفات، ووجّهت 22 إنذارًا، وطبقت الإجراءات النظامية.

ودعت بلدية طريف، الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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