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يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اجتماعا حول آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، ويبحث الاجتماع الخارطة الاستثمارية بجمهورية مصر العربية كنموذج يمكن الاسترشاد به في إعداد خرائط الاستثمار في دول مجلس الوحدة الاقتصادية.

وأكد السفير محمدى أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة بالدول العربية الذي سيعقد بمركز التدريب والدراسات التابع لمجلس الوحدة، سيبحث أيضا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل التجارة وإقامة منطقة تكنولوجية وأسس تنفيذها.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا المزايا ومجالات الاستثمار في السودان وكذلك إقامة منطقة استثمارية عربية وأسس تنفيذها.

وواصل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة بالدول العربية الذي سيعقد بمركز التدريب والدراسات التابع لمجلس الوحدة، سيبحث أيضًا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل التجارة وإقامة منطقة تكنولوجية وأسس تنفيذها.