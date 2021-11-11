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جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها

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جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها

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كشفت الفنانة جيهان خليل، كواليس دورها في مسلسل «إلا أنا – على الهامش»، موضحةً أنه كان هناك فترة قصيرة بين عرض الدور عليها وبداية التصوير ولهذا حاولت قدر المستطاع التحضير للشخصية والنقاط الأساسية له.

تابعت «خليل» خلال حوارها إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أن دورها كان صديقة طمعت في زوجها وخانتها رغم أنها كانت تحب صديقتها، مشددةً على أنها لا تنفذ أي دور إلإ بعد الاقتناع به وإيجاد المبرر للشخصية، رغم أنها قدمت أدوار شر كثيرة.

أضافت الفنانة أنها تربت في أسرة عادية ولكن بالنسبة لها وهي صغيرة لم يكن حلمها أن تكون عادية بل أن تكون رائدة فضاء أو ممثلة ولكنها كانت متميزة في الدراسة وحضرت الماجستير والدكتواره وهذا فادها في الدور بعض الشئ.

أكدت أن الرجل الذي يستكمل حياته مع المرأة لأنها أقوى منه أو للاستفادة منها فهذا «مش بتبصله»، مضيفة: «»غلط إن الست تحط حياتها كلها على الرجل«.

«الستات مايعرفوش يكدبوا» تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC» ويذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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