أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان

Print
3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان 3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ متوسط تأخير القطارات بخطي الإسكندرية وأسوان 3 ساعات يوميًا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن متوسط تأخير القطارات اليوم على خط الوجه البحري «القاهرة / الإسكندرية» بلغ ساعة ونصف، وذلك بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما بلغ متوسط تأخير القطارات بالوجه القبلي «القاهرة / أسوان» ساعة ونصف.

وطالبت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب باتخاذ التدابير والإجراءات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين