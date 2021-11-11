3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان

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بلغ متوسط تأخير القطارات بخطي الإسكندرية وأسوان 3 ساعات يوميًا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن متوسط تأخير القطارات اليوم على خط الوجه البحري «القاهرة / الإسكندرية» بلغ ساعة ونصف، وذلك بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

كما بلغ متوسط تأخير القطارات بالوجه القبلي «القاهرة / أسوان» ساعة ونصف.

وطالبت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب باتخاذ التدابير والإجراءات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.