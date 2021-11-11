7 لغات لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية في المسجد الحرام

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج «نرشدكم بلغتكم»، وهي: الإنجليزية والأوردية والفارسية والفرنسية والتركية والهوسا والبنغالية.

وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، مبيناً أن برنامج «نرشدكم بلغتكم» يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خلال ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (23،135) مستفيداً عبر (7) مواقع داخل المسجد الحرام.

وقررت السعودية بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية؛ ما يلي:

أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.