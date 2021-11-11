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التحقيق مع صاحب مصنع ادوات صحية بتهمة الغش فى القاهرة

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التحقيق مع صاحب مصنع ادوات صحية بتهمة الغش فى القاهرة التحقيق مع صاحب مصنع ادوات صحية بتهمة الغش فى القاهرة

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حجزت جهات التحقيق فى المطرية صاحب مصنع بتهمة بيع أدوات صحية بدون تراخيص وبيع خلاطات مياه مجهولة المصدر، وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الامن بالقاهرة، القت القبض على صاحب مصنع خلاطات مياه تبين انه يعمل بدون ترخيص بالمطرية، ويقوم بتصنيع أدوات صحية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.وعثرت اجهزة الامن على

"680 خلاط مياه "مجهولة المصدر وبدون مستندات" – 6 ماكينة تصنيع – كمية من الكراتين الفارغة) بحوزة (مالك مصنع خلاطات مياه " تبين انها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

المصرى اليوم

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