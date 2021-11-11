دراسة بجامعة بنها حول تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك

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أعد الباحث محمد شعبان ابراهيم، دراسة حديثة، قدمها لقطاعي الدراسات العليا والبحوث، بجامعة بنها، للحصول على درجة الدكتوراة في تخصص العلوم الزراعية (إنتاج الاسماك) قسم الانتاج الحيواني بكلية الزراعة بالجامعة، عن تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك.

واشار الباحث ان الهدف من الدراسة هو تقييم الصور المختلفه من السيلينيوم سواء التقليدي او النانو للتعرف علي الصور المختلفة لاوكسيد الزنك (التقليدي – النانو ) علي أداء نمو الاسماك والإستفادة من الغذاء ونشاط انزيمات الهضم والتحليل الكيميائي لعضلات الأسماك والانزيمات المضادة للاكسدة وصفات الدم والقياسات البيوكيميائية والقياسات الهستولوجية للأمعاء و التراكم البيولوجي للسيلينيوم والزنك في عضلات اصبعيات اسماك البلطي النيلي.

وأوضح الباحث أن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هو أن أعلى قيم للوزن النهائي والوزن المكتسب ومعدل النمو النسبي سجلت بواسطة الأسماك المغذاة علي علائق مضاف اليها نانو سيلينيوم بمعدل( 0.4 و0,8 ملجم نانو سيلينيوم/ كجم علف).

وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ان قطاع البحث العلمي يمثل أهمية قصوى استنادًا لكونه جزء أساسي من الخطة الاستراتيجية القومية 2030 فهو عنصر داعم و أساسي من عناصر خطة الجامعة الاستراتيجية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تقنيات النانو تسهم في إمكانية إحداث تغيرات جذرية في الزراعة وصناعة الاغذية والمعالجة الجزيئية للأمراض والكشف السريع عنها وتحسين قابلية النباتات والحيوانات لامتصاص المغذيات.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تطبيقات النانو تكنولوجي هي أحد محاور الثورة الصناعية الرابعة وأن الجامعة حريصة علي ان تتوافق خطتها البحثية مع التحديات المختلفة التي تفرضها هذه الثورة.

وأوضح «الجيزاوي»، أن التطور السريع للتكنولوجيا النانوية يفتح المجال للابتكار في العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الزراعي، وعلف الحيوانات وعلاجها، وتجهيز الأغذية والمواد الغذائية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا النانو لتلبية متطلبات السوق ورفع إنتاجية اللحوم والألبان والبيض من الدواجن و المواشي والاسماك.