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انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس

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انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية، أنها تدين بأشد العبارات قرصنة إسرائيل هواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس.

واعتبرت الوزارة تلك القراصنة «انتهاكا صارخا»، و«غير أخلاقي»، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وترتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها، حسب تقارير وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الخميس ومن بينها وكالة معا للأنباء.

وقالت الوزارة «إن هذا الانتهاك جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني».

وأضافت: «كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا اثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي».

وتابع البيان: «بناء على ذلك، تدرس الوزارة جميع الخيارات المطروحه الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط».

و لفتت الوزارة إلى أنها «تحضر ملفا كاملا لهذه الجريمة تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية».

كما حملت الوزارة الإسرائيلية واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.

وطالبت دول المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، لمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.

المصرى اليوم

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