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يرى الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب في مصر في مركزه.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «زيزو، هو أفضل لاعب في مصر في مركزه بعد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي»، مضيفًا: «مشكلة زيزو، ان محمد صلاح، يلعب في مركزه».

وأشار: «مصطفي فتحي، جناح أيمن الزمالك، لاعب مهاري على أعلى مستوى، ويصنع الفارق في أي وقت، ولكن قدراته الدفاعية ضعيفة».

وأضاف: «زيزو، يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، وهو لاعب تكتيكي، يجيد اللعب في اكثر من مركز، وأي مدير فني يتمناه».

وتابع: «لا أتفهم سبب استبعاد زيزو، من المنتخب، خاصة بعد استبعاد عمر مرموش، من مباراتي انجولا والجابون بسبب الاصابة».