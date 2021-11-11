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الغندور: زيزو أفضل لاعب في .. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا

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الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا الغندور: زيزو أفضل لاعب في .. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا

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يرى الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، هو أفضل لاعب في في مركزه.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «زيزو، هو أفضل لاعب في مصر في مركزه بعد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي»، مضيفًا: «مشكلة زيزو، ان محمد صلاح، يلعب في مركزه».

وأشار: «مصطفي فتحي، جناح أيمن الزمالك، لاعب مهاري على أعلى مستوى، ويصنع الفارق في أي وقت، ولكن قدراته الدفاعية ضعيفة».

وأضاف: «زيزو، يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه، وهو لاعب تكتيكي، يجيد اللعب في اكثر من مركز، وأي مدير فني يتمناه».

وتابع: «لا أتفهم سبب استبعاد زيزو، من ، خاصة بعد استبعاد عمر مرموش، من مباراتي انجولا والجابون بسبب الاصابة».

المصرى اليوم

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