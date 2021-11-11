محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد محمد عمارة نجم الأهلي الأسبق، بعض القرارات داخل النادي الأهلي مؤكدا أن جماهير الأهلي بشكل عام تحترمني، لكن بعض المسئولين بالسوشيال ميديا من جماهير الأهلي زعلانين مني، لما بقول رأي معارض بيتم الهجوم على.

وأضاف: انا مع الجماهير الأهلاوية اللي كانت بتروح المدرجات زمان، الجمهور الحالي حديثا لم يحضر جيلي.. أنا مليش مصلحة مع حد والدليل أني مش شغال في الأهلي.

وواصل: اللي بيقول أني بنتقد الأهلي علشان مش شغال في النادي، أنا كنت داعم لمحمود طاهر رئيس الأهلي السابق، وبالفعل نجح في الانتخابات، هل اشتغلت في الأهلي؟.

وأتم محمد عمارة: انا مش في الحسابات داخل النادي الأهلي، كل حاجة واضحة، والسبب أني كنت مساند للمهندس محمود طاهر.