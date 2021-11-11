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وجه صالح باي عبود المسؤول الإعلامي لاتحاد الكرة الجزائري، الشكر للجهات المصرية واتحاد الكرة المصري، على توفير كافة الإمكانيات للمنتخب الجزائري المتواجد حاليًا بالقاهرة، استعداداً لمواجهة جيبوتي عصر الجمعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال عبود في تصريحات تليفزيونية: «نعيش نفس أجواء كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نجحنا في الفوز بها، المنتخب يقيم في نفس الفندق، كما أن الاتحاد المصري، سمح لنا بالتدرب على أرضية ستاد القاهرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة».

وتابع: «العلاقات طيبة بين البلدين، وكنا سعداء باختيار الاتحاد الجيبوتي لمصر من اجل احتضان المباراة، وكل الظروف مهيأة للمنتخب الجزائري من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء طيب».

وواصل: «المصريون سعداء بتواجد المنتخب الجزائري، وهو ما نشعر به من اهتمام المصريين بالنجم الدولي رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي، وكذلك المدير الفني جمال بلماضي».

وأكد صالح أن الشعب الجزائري سعيد بحالة التألق التي يعيشها محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي، مشددًا أن الجزائريين يشجعون صلاح عندما يلعب مع أي فريق آخر، ويفرحون بتألقه كما يحدث مع رياض محرز، متمنيًا أن يكون هناك العديد من اللاعبين العرب على نفس مستوى صلاح ومحرز اللذان يعدان أحد نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي.

واختتم المسؤول الإعلامي كلامه كاشفًا عن أمنيته في أن يتجنب المنتخبان الجزائري والمصري مواجهة بعضهما في الدور النهائي من التصفيات، قائلًا «المنتخبان يمتلكان عدد من النجوم في كافة المراكز، ومن الظلم أن لا نراهما في المونديال القادم».