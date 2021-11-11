محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن المحافظ استهل جولته بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، موجها باستكمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما وجه بضرورة التشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور.

وأكد المحافظ باستكمال وضع بلاط الانترلوك علي الأرصفة، ودهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، مع البدء بتخطيط الشوارع بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف.

وخلال الجولة وجه بإزالة كشك بجوار المرسى النيلي، كما وجه بإزالة جميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة علي كوبري المظلات .

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.

كما تفقد المحافظ مشروع استكمال تغطية الترعة البولاقية بطول 350 متر، منحة من GIZ بهدف استغلالها كمنطقه ترفيهية خضراء لخدمة سكان المنطقة .

كما تابع مشروع التطوير العمراني للعواصم والمدن، حيث تفقد أرض البحوث 3 ويشمل المشروع 60 عمارة مقسمة إلى 24 عمارة مكونة من أرضي و8 أدوار بعدد 8 شقق للدور الواحد، وأيضا 36 عمارة مكونة من أرضي و8 أدوار، بعدد 4 شقق بالدور الواحد.

ويشمل المشروع مباني أخرى عباره عن 2 سوق تجاري و1 مخبز و2 حضانة ومسجد وكنيسة ، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم بدء المشروع بداية من شهر مارس والفترة الزمنية لإنشاء المشروع 18 شهرًا.

وأشار «الهجان»، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري من المشروعات التي تتابعها القيادة السياسية باهتمام كبير، وسيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق. وخلال الجولة تفقد المحافظ محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبةالتنفيذ ودفع الأعمال به.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمحور الخصوص الجديد، الذي يمتد بطول ٥ كم بدءا من طريق ترعة الإسماعيلية وصولا إلى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائري. وكلف المحافظ بدفع الأعمال به والتنسيق مع شركات المرافق للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

جاءت الجولة، بحضور كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد عبد التواب محمد رئيس مدينة الخصوص، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.