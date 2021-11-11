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عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اجتماعا مع الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي بيونسيف مصر، وأستاذ ريمون شكري منسق عام المشروع وبحضور عدد من قيادات الشركة، لمناقشة ماتم إنجازه من أعمال بالتعاون بين الشركة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وقال المهندس رجب السعيد إنه تم عمل وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا وتوعية عدد ٢٥ مدرسة بمركز بنى مزار ضمن المشروع كمرحلة أولى وتلاها مشروع مدراسنا صحية بأيدينا لعدد ٦٠مدرسة بمركز المنيا ومشروع صحتهم مستقبلهم بعدد ٢١٠ مدرسة بمركز المنيا وابوقرقاص وسمالوط والتى شملت تدريب ١٠٥٠ معلم على خمس محاور ترشيد إستخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة ؛كما تم توزيع مطهرات ومعقمات بالتعاون بين الشركة والمنظمة ومديرية التربية والتعليم.

وفيما يخص مواجهة فيرس كورونا، أشار إلى أنه تم توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيرس وتم رفع كفاءة مرافق المياه بالمدارس وتركيب القطع الموفرة ويجرى حاليا رفع كفاءة عدد عشر وحدات صحية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان حيث تم الإنتهاء من نسبة ٦٠%من المستهدف والتى تشمل خمس وحدات صحية بمركز المنيا وهى (طوة- صفط الخمار - نزلة عبيد - المطاهرة البحرية - البرجاية) وخمس وحدات بمركز بنى مزار وهى(بنى صامت-أبوجرج-الجرنوس-أبشاق -أعطو)بتكلفة ٥٦٥ألف جنيه.

وشهدت الشركة طفرة فى التعاون مع المنظمة فى الفترة من ٢٠٢١/٢٠١٥ حيث تم عمل وصلات مياه وصرف لعدد ١٠٧٥بتكلفة حوالى مليون و١٩٥ألف جنيه والتوعية بالمدارس ٢مليون ١٦٨ألف والوحدات الصحية ٥٦٥ألف ليصل الاجمالى مايقارب ٣مليون ٩٢٨ ألف جنيها.

ووجه الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل الشكر للشركة وكافة الجهات المتعاونة، كما توجه السعيد بالشكر فى ختام الاجتماع للشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الدعم المتواصل للشركة ولشركاء النجاح يونيسف مصر، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومديرية الصحة ووحدة حقوق الانسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وادارتى التوعية والمشاركة المجتمعية التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة وادارة القرض الدوار التابعة للقطاع المالى وادارة التنفيذ الذاتى والتنفيذ للغير التابعة لقطاع المشروعات والقطاع التجارى وكافة الجهات المتعاونة متمنيا استمرار التعاون من أجل خدمات أفضل لمواطنى محافظة المنيا.