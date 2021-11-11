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أشارت فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي إلى أن زوجها السابق تخلص من ملابسها وأغراضها في منزل الزوجية خلال أكثر من مقطع فيديو.

وقالت خلال المقاطع المصورة من منزل الزوجية، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «حتى أفرج العالم النجم مصطفى فهمي ما لقيت شئ في أغراضي، مفضي لي كل شئ، مثل ما شايفين على الأرض ما في شئ حتى شوز ما لقيت وكل أغراضه موجوده وأنا أغراضي فاضيه».

تابعت: «جيت على بيتي اللي من حقي أضل فيه وأخد أغراضي على مهلي إذا بدي أفل، وهذا بيتي ما عندي غيره».

واستكملت: «أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط؟».

وخلال الساعات الماضية، بثت رسالة إلى متابعيها قائلة: «إلى الأخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يومًا من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا، وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه».

وأضافت: «وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم».

وتابعت: «وفي هذا نصحني بعض الأصدقاء بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصًا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضًا لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة، والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله».

واختتمت حديثها قائلة: «وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!.. إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟».

ولدت فاتن موسى بلبنان في 26 أغسطس 1962، وكانت بداياتها كصحفية ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج «ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى» على قناة «نجوم»، وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.