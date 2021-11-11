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مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

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مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية

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قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إن أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات المختلفة مستمرة بمراكز التطعيم المنتشرة في نطاق المحافظة، وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين مليون و900 مواطنًا.

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة القليوبية في بيان لها أنه تم تدشين 32 مركزا لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، وناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة للحصول على اللقاح.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أعمال التطوير بالمنشآت الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بشبين القناطر حيث قام بالمرور على المنشآت الصحية بقرية عرب جهينة لمتابعة إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أعمال الهدم لإعادة بناء الوحدة الصحية بمنشأة الكرام، وأكد الدكتور خالد عبدالغني أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تمثل شهاده ميلاد جديده للقرية وتهدف إلى تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حاله من الثقه بين المواطن والدولة التي أخذت على عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.

أكد وكيل الوزارة انه جاري تطوير ورفع كفاءة عدد ٢٨ من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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