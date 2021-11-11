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لاعب : كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال

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لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال لاعب : كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال

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أشاد وليد عبداللطيف نجم ومنتخب الأسبق، بشخصية البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الأول وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.

وأضاف عبداللطيف أن البرتغالي مدرب لا يعرف المجاملات، وهو الشئ الذي انعكس على اختياراته من اللاعبين دون النظر لأسماء أو أندية بعينها.

وواصل عبداللطيف أن البرتغالي لا يعتمد في طريقته على اللاعب رقم 10 بشكل كبير، فهو يعتمد على طريقة 4-3-3 صريحة، واختياراته فيها مرونة كبيرة، ويمكن له تغير الطريقة في أي وقت، ويساعده على ذلك اختياراته التي بها العديد من اللاعبين الذين بمقدورهم اللعب في أكثر من مركز وبأريحية تامة.

وأنهي عبداللطيف تصريحاته بأنه متفائل بالشكل الجديد للمنتخب مع البرتغالي كارلوس كيروش، وبمقدورنا التأهل بإذن الله .

المصرى اليوم

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