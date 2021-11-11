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أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية

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أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية

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أشاد فالكاو، نجم ومدرب منتخب البرازيل السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح، نجم الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مع فريقه خلال الفترة الجارية.

وقال فالكاو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «محمد صلاح، نقل الكرة المصرية في السنوات الماضية للعالمية بشكل كبير»، مشيرًا إلى أنه لاعب من طراز رفيع.

وأضاف: «صلاح يملك فرصة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، حيث أنه قدم مستويات رائعة مع ليفربول».

وتابع: «منتخب يستحق التواجد في المقبلة قطر 2022، لأنه يمتلك لاعبين مميزين».

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة انجولا، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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