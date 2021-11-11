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فى حلوان..قتل شقيقه الاصغر بسبب علبة سجاير وجلس يبكى

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فى حلوان..قتل شقيقه الاصغر بسبب علبة سجاير وجلس يبكى فى حلوان..قتل شقيقه الاصغر بسبب علبة سجاير وجلس يبكى

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لفظ شاب أنفاسه فى حلوان ،تبين من التحريات ان شقيقه الاكبر تعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التى ادت لوفاته ،

كشفت التحريات أن الضحية طلب مبلغ مالى 50 جنيه من شقيقه الاكبر لشراء سجائر وفطار وهو الامر الذى اعتااده الضحية ،غضب المتهم من شقيقه الاصغر وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة انتهت بجريمة قتل .

أضافت التحريات ان المتهم والضحية يعيشان بمفردهما بعد وفاة والديهما وأن المتهم يعانى من إعاقة جسدية وانه يصرف معاش والده بسبب الإعاقة ويتولى الإنفاق على نفسه وشقيقه الاصغر من المعاش إلا ان تدخين شقيقه الاصغر السجائر أغضبه خاصة وانه يطالبه يوميا بثمن علبة سجائر ما تسبب فى المشاجرة التى انتهت بجريمة القتل .

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى ، بوقوع جريمة قتل، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين «محمد. م»، و«إبراهيم. م»، وتطور الأمر بينهما إلى جريمة قتل ،توجهت اجهزة الامن لمكان الواقعة وعثر على الجثة وإلى جوارها المتهم وهو يبكى ،تم اقتياده لقسم الشرطة وجارى التحقيق فى الواقعة .

المصرى اليوم

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