مصرع عامل وطفل فى حادثي قطار بالقليوبية

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لقى عامل وطفل مصرعهما الاول سقط من القطار أثناء وقوفة على إحدى العربات بطوخ اثناء قدومة من القاهرة الى بنها فى محافظة القليوبية والثانى دهسة ديزل الزقازيق امام قرية نوى فى شبين القناطر فى اتجاهه الى القاهرة وتم نقل الجثتان الى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفنهما

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من بوفاة شخصين فى حادثى قطار

انتقلت اجهزة الأمن وتبين ان الحادث الأول فى طوخ حيث تلقى العميد تامر موسى مأمور المركز بلاغ من قائد القطار رقم "31 القاهرة – دمنهور" بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل مزلقان كفر الجمال دائرة المركز بحوالى 500 متر.

إنتلقت قوة أمنية الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال "م ح ح" 36 سنة القطار ووقوفه على باب إحدى العربات إختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بسحجات وكدمات بالجسم وجرح تهتكى بالرأس

وفى شبين القناطر تلقى مأمور المركز بلاغا من الاهالى باصطمدام قطار الزقازيق – القاهرة بطفل همره 9 سنوات اثناء عبورة شريط السكة الحديد امام قرية نوى وبالانتقال والفحص تبين ان الطفل يدعى " ا ا م " 9 سنوات وتم نقلة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثتانc