«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التجهيزات داخل معبدالأقصر وطريق المواكب المعروف بإسم طريق الكباش لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، وما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر.

وذلك بعد الانتهاء مساء أمس من ورشة العمل الموسعة مع مسؤلي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر للوقوف على الموقف التنفيذي للعرض الفني للاحتفالية المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ومحمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ومسؤلي وممثلي الشركة المنفذه للاحتفالية ..

واستهل وزير السياحة والاثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبدالاقصر، وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الاثرية ورونقها.

كما تفقد ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة على طريق المواكب والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتي تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.