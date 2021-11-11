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«اتصالات الشيوخ»: تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى

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«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى «اتصالات الشيوخ»: تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، بمشاركة في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقى والذى عقد افتراضياً بمشاركة ٢٥ دولة أفريقية.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، ان مشاركة مصر بمناقشة استراتيجية السوق الرقمى الموحد في أفريقيا ممثلة في وزير الإتصالات نيابة عن رئيس الجمهورية مثلت رسالة تفاؤل كبيرة عن حجم الجهود التي تبذل في الشارع المصرى بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى، الذي لم يعد مظهراً من مظاهر رفاهة الدول وإنما أضحى واقعاً لا غنى عنه لفتح آفاقٍ رحبة للنهوض بمجتمعاتنا في أفريقيا، وخدمة مواطنينا بوسائل تليق بهم. وأكد حسانين توفيق على أن الثورة الصناعية الرابعة تحتم على الجميع التعاون وتبادل الخبرات والرؤى حول تحديات القارة السمراء ودور التكنولوجيا في تطويعها من خلال مبادرات فعالة كالتي أطلقتها مصر «كأس أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»، والمركز المصرى الإفريقى للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمى للتدريب البريدى. وأيضا أكد حسانين توفيق أهمية التحركات الخاصة كما بتبادل الخبرات حول مشروعات التحول الرقمى التي تقوم بتنفيذها الدولة المصرية والتى تشمل إطلاق ٢٠٠ خدمة حكومية رقمية للمواطنين بحلول عام ٢٠٢٣ مع الأشقاء في أفريقيا.

المصرى اليوم

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