فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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ينافس الفيلم اللبناني القصير «امرأة الفضاء» للمخرج هادي موصلي، في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي ينطلق في الفترة من 6 – 15 ديسمبرالمقبل، ليكون العرض الأول للفيلم في العالم العربي.

فيلم«امرأة الفضاء» شهد عرضه العالمي الأول قبل عدة أشهر ضمن فعاليات مهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام القصيرة وهو من المهرجانات المؤهلة لـجوائز الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج هادى موصلي، وبطولة مها عباس، سناء بكري ومها موصلي.

تدور أحداث الفيلم في طرابلس بشمال لبنان حيث مها التي تقاعدت من مهنة التدريس وهي في الـ ٦٤ من عمرها، لتبدأ حياتها الجديدة التي وضعتها بمواجهة وحدتها كامرأة مُطلّقة، الوحدة تقودها لتساؤلات: ألم تحلم يوماً بأن تصبح رائد فضاء؟ وماذا سيحدث لو سارت وراء حلمها لتهرب من حياتها القديمة؟.