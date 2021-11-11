"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة تحميك من إدمان مواقع التواصل

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أعلن تطبيق التراسل المصور "إنستجرام"، عن اختباره ميزة جديدة يمكنها أن تحمي مستخدميه من إدمان مواقع التواصل.

وتعمل تلك الميزة الجديدة على إنستجرام؛ بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، على تذكير المستخدمين بضرورة أخذ قسط من الراحة من استخدام الموقع.

وستعمل تلك الميزة بصورة تلقائية، بعد قضاء المستخدم فترة طويلة على "إنستجرام".

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري: إن تلك الميزة يمكن للمستخدم ضبط عملها بعد 30 دقيقة أو 20 دقيقة أو 10 دقائق من استخدامه للتطبيق.

ووصف موسيري، التقنية بأنها جزء من الجهد الأوسع المبذول لمحاولة منح مستخدمي إنستجرام مزيدًا من التحكم في تجربة استخدام التطبيق؛ مشيرًا إلى أن هناك المزيد من الأفكار المماثلة في المستقبل.

وتوقع "موسيري" أن يتم إطلاق تلك الميزة بصورة رسمية على تطبيقات إنستجرام المختلفة في غضون شهر أو شهرين بعد نهاية اختبارها على عدد محدود من المستخدمين.