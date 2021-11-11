الشركة الوطنية للإسكان توقع 5 اتفاقيات لتنفيذ 2000 وحدة سكنية بالرياض

★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: وقعت الشركة الوطنية للإسكان 5 اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض، بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين؛ وذلك بحضور ورعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة الوطنية للإسكان، عصام بن عبدالقادر المهيدب.

وقالت الشركة الوطنية للإسكان، في بيان لها، إن أسعار الوحدات تبدأ من 400 ألف ريال وتمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري السكني وزيادة أعداد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لمستفيدي برنامج سكني من الأسر السعودية؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الشركة، أن الاتفاقيات تأتي امتداداً لجهود الوطنية للإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - وتعزيز المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية، بأسعار مناسبة يصل متوسطها إلى 700 ألف ريال ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الاتفاقيات الخمس تأتي امتداداً للشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، التي أثمرت عن تنفيذ وحدات سكنية بجودة وأسعار تنافسية للأسر السعودية، ضمن بيئة متكاملة توفر معايير جودة الحياة، وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري، ويعزّز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، محمد البطي، أن الاتفاقيات تأتي امتداداً للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها؛ لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة يتيحها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأشار البطي، إلى مواصلة الجهود خلال الفترة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 147 ألف وحدة؛ لزيادة المعروض السكني في مدينة الرياض امتداداً لما سبق طرحه؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض بالشراكة مع شركة تلال العقارية لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 700 ألف متر مربع، وضمن المشروع نفسه وُقعت الاتفاقية الثانية مع شركة رتال للتطوير العمراني لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس أخرى.

وبينت الشركة الوطنية للإسكان، بأنه امتداداً للمشاريع السكنية الجديدة لزيادة المعروض السكني من الوحدات ضمن ضاحية الجوان شمال الرياض، تم توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروع "مرسية - المرحلة الثانية" لتوفير 850 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع.

وجاءت الاتفاقية الخامسة ضمن مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض؛ لتنفيذ 144 وحدة سكنية من نوع شقق.

ترشيحات:

ولي العهد يؤكد التزام السعودية بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية

الشورى يطالب بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين في استبدال السيارات المستهلكة للوقود

السعودية.. "الموارد البشرية" تكشف تفاصيل توليها إدارة العلاقة التعاقدية للعمالة

"حساب المواطن" بالسعودية يودع 1.9 مليار ريال للمستفيدين عن شهر نوفمبر