تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة و291 شاحنة، وشملت حركة الصادرات 712 طن بضائع عامة و133 شاحنة شملت حركة الواردات 352 طن بضائع عامة و158 شاحنة ويتواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 120 شاحنة و23 سيارة ملاكي . وتم مغادرة ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة( 102 شاحنة ).

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة ايلة ( وصول / سفر ). حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 352 طن و(1 سيارة ملاكي) وتصدير 31 شاحنة بحمولة 712 طن و ( 7 سيارة ملاكي ).