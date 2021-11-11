أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

Print
مواضيع متعلقة
ويجز الغلابة.. شبيه ويجز اللى قالب التيك توك .. شوف الناس عملت فيه ايه في الشارع!!

ويجز الغلابة.. شبيه ويجز اللى قالب التيك توك .. شوف الناس عملت فيه ايه في الشارع!!

الجنة تحت أقدام الأمهات.. أم أسماء ربت 4 بنات من "صندوق الورنيش"

الجنة تحت أقدام الأمهات.. أم أسماء ربت 4 بنات من "صندوق الورنيش"

أعضاء النواب والشيوخ يشيعون جثمان الراحل أحمد زيدان لمثواه الأخير

أعضاء النواب والشيوخ يشيعون جثمان الراحل أحمد زيدان لمثواه الأخير

تعرف على أحدث القاذفات والأسلحة الجديدة المضادة للسفن المتسللة فى معرض دبى للطيران

تعرف على أحدث القاذفات والأسلحة الجديدة المضادة للسفن المتسللة فى معرض دبى للطيران