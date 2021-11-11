التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم (جولة 9): برنامج مباريات اليوم الخميس

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في ما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس ، لحساب الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

إذربيجان - لوكسمبرغ (س18) بي ان سبور بريميوم2

جورجيا - السويد (س18) بي ان سبور بريميوم1

أرمينيا - مقدونيا الشمالية (س18) بي ان سبور بريميوم3

روسيا – قبرص (س18) بي ان سبور اكسترا1

إيرلندا - البرتغال (س20 و45) بي ان سبور بريميوم1

اليونان - إسبانيا (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

ألمانيا - ليشتنشتاين (س20 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

رومانيا - أيسلندا (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2

مالطة - كرواتيا (س20 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1

سلوفاكيا - سلوفينيا (س20 و45) بي ان سبور الانقليزية2