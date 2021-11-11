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أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

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أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران
خلال الثلاثة أيام الماضية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

نفّذت أمانة منطقة نجران وبلدياتها الفرعية عبر فِرَقها الرقابية ‏خلال الثلاثة أيام الماضية، أكثرَ من 530 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن رصد 93 مخالفة صحية وفنية.

وأكدت الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية بمختلف أنواعها؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق "بلدي" ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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