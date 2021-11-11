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"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي

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"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي "اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي
قال: أول النجوم اليمانية وتطيب "شبة الضو".. مطره غزير ويهاجر "قطا نجد المقطقط"

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس هو "الغفر" النجم الثالث من #الوسم وتبلغ أيامه 13 يومًا، مشيرًا إلى أنه سادس منازل الخريف، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية، وتكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام".

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": تزداد فيه برودة الجو ليلًا؛ بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.

وتابع: هو أول النجوم اليمانية ويطيب فيه شبة الضو (النار)؛ بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة؛ خاصةً إذا كانت في أماكن خارجية.. مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار، وينبت فيه الفقع إذا طرح الله البركة فيه، وتستمر فيه زيادة الليل، وتبدأ فيه هجرة قطا نجد المقطقط".

وأردف: تقل فيه الرغبة في شرب ؛ لذلك حاول شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهمية الماء للإنسان، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضروات في وسط المملكة، تقول العرب فيه: (إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النضر، وحسن في العين الجمر)".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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