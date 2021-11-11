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واصل وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جولاته الميدانية بالمحافظات، حيث زار محافظة القليوبية، وشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، التي تنظمها الوزارة، بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، لتوعية أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، كما كرم 67 عاملا بالمحافظة يمثلون 15 شركة من شركات القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إن مبادرة مصر «أمانة بين إيديك» تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، مؤكداً أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وشدد الوزير على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في المنشآت، منوها إلى أنه من يوم ١٥ من شهر نوفمبر الجاري يحظر دخول أي عامل أو مواطن أي جهة أو منشأة بدون حصوله على التطعيم ويمتلك شهادة تؤكد ذلك، أو تقديم تحليل pcr معتمد، وذلك حماية للعاملين في قطاعات العمل المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تسعى حاليا للارتقاء بقيمة وقدر العامل المصري الذي يعمل الآن في المشروعات القومية الكبرى والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أعظم مشروع على العالم أجمع، لتحقيق كرامة المواطن المصري واستعادة قيمته على مستوى العالم بتكلفة وقدرها ٧٠٠ مليار جنيه في مرحلتها الأولى والتي تساوي ميزانيات دول بأكملها.

في السياق نفسه، رحبت مدير مديرية القوي العاملة بالوزير والحضور، مؤكدة اهتمام القوى العاملة بتنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية بوضع استراتيجيات لتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج وتحسين بيئة العمل وتعزيز بيئة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت مدير المديرية، أنه يتم تنفيذ مبادرة «مصر أمانة بين ايديك» في المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الوزير برعاية كريمة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لتنمية الموارد البشرية ورفع وعي العمال بالمناطق الصناعية وأصحاب العمل بشروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية، والحريات النقابية وحماية حق التنظيم وأثره على استقرار بيئة العمل، والتعريف بقانون العمل بما يتفق مع المعايير الدولية والدستور المصري.

وفي ختام اللقاء، كرم وزير القوى العاملة ٦٧ عاملا من ممثلي الشركات المشاركة في المبادرة، وتسليمهم شهادات تقدير، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتوفيق في أعمالهم بناء على ما تلقوه خلال تلك المبادرة.