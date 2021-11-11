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القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

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القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 18 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 158 من راغبى العمل، وتوفير 127 فرص عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 30 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 112 ألف جنيه لـ 45 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسليم شهادة أمان لـ 300 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 212 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين حضرها 11 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش على 80 منشأة، أسفر عن تحرير 20 محضراً، والقيام بـ 2 حملة تفتيشية، وعمل 14 قياسات ميدانية، وبحث شكوى .

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، ببدء التدريب المهني لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، والاعداد لدورة تدريبية على مهنة صيانة التليفون المحمول ومهنة نجارة الارابيسك، وكذلك بدء دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدرباً، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة، وتم البدء في التدريب لـ 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، فضلاً عن الإعداد لتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التوصيلات الكهربائية لـ 15 متدرب من الذكور بمركز بلاط، وعلى مهنة المشغولات اليدوية لـ 15 متدربة من الفتيات بمركز باريس .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد- 19)، تم متابعة 170 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

المصرى اليوم

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