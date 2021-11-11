شركة Lesaffreتفتتح مركزها الجديد للخبز ™ في دبي

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افتتحت شركة Lesaffre اليوم في دبي مركز الخبز رقم 48 كجزء من إستراتيجيتها لتوسيع شبكتها لدعم العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير خبراتهم وتقديم حلول الخبز المبتكرة والجديدة التي تشتد الحاجة إليها.

وقد تم افتتاح المنشأة رسميًا بحضور السيد تيبو دي لادوكيت، رئيس مجلس إدارة Lesaffre و السيد فلافي باكواي، الرئيس الإقليمي لقسم AgriFood Business في الشرق الأوسط، حيث تم تصميم المنشأة خصيصًا لمواجهة التحديات الناشئة والأولى من نوعها في أسواق الخليج والشرق الأوسط.

كما تم أيضًا تصميم مركز الخبز، الذي يقع في واحة دبي للسيليكون، ليحقق إعادة تهيئة الظروف الحقيقية لمنتجات عملائه.

استثمار جديد يهدف إلى الارتقاء بمجال الخبز.

تعمل شركة Lesaffre في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ أكثر من 30 عامًا، وتضم اليوم خمسة مصانع إنتاج في المنطقة بما في ذلك تركيا والأردن ومصر. وفي عام 2017، وسعت شركة Lesaffre أعمالها من خلال إنشاء مكتب مبيعات جديد وفرعه "مركز الخبز Lesaffre Gulf FZE." في دبي.

تهدف المنشأة الجديدة، والتي تغطي أكثر من 400 متر مربع، إلى ضمان قرب أكبر من عملاء Lesaffre في المنطقة ودعم تنوع العملاء من الخبازين اليدويين إلى خبازي المصانع. يتمتع خبراء وفنيو Lesaffre Gulf بمعرفة وخبرة قوية بتفاصيل المنطقة، موفرين بذلك حلولًا ملموسة لاستخدام الخميرة والعجين المخمر وخلطات العجين المتنوعة في الوصفات المحلية مثل خبز الشطائر أو الكعك، وكذلك الخبز المقرمش أو الخبز المسطح.

ومن الجدير بالذكر أن تنوع فريق خبراء Lesaffre الدولي يمكّن العلامة التجارية من التفاعل بسلاسة مع عملائهم العالميين.

وعلق السيد مارين دوروت، المدير العام في Lesaffre Gulf: "يستطيع فريقنا الفني التواصل بمعظم اللغات المستخدمة في الخليج والشرق الأوسط وذلك لتلبية توقعات عملائنا. ونحن في مركز الخبز الخاص بنا في دبي، قادرون على دعم جميع احتياجات عملائنا الفنية في الخبز وإرشادهم لتطوير أعمالهم. ويمكننا العمل على حلول مصممة خصيصًا ولكننا في نفس الوقت نسعى وراء حلول الانتاج النظيف أو مشاريع الخبز الصحي".

مركز ابتكار تكنولوجي لتطوير مجال الخبز

يدمج مركز Lesaffre Baking Center ™ في دبي أحدث المعدات للاستجابة دائمًا بشكل أفضل لتوقعات العملاء من حيث ابتكار المنتجات وجودتها.

إن مركز الخبز مفهوم رائد تم إنشاؤه عام 1974 من قبل Lesaffre لتلبية احتياجات العملاء في الخبز. وتعمل الشبكة الدولية اليوم كمرجع في تخمير الخبز.

وقد وسعت خبرتها ومعرفتها لعملائها منذ ما يقارب ال50 عامًا من خلال: معرفة السوق، والابتكار، والتركيب، والتحليل الحسي، والدعم العلمي، والمساعدة الفنية والتدريب. وكل يوم، يعمل أكثر من 300 خباز تقني، بجانب عملائهم، كمبدعين لتطوير عمليات الخبز والمنتجات المستقبلية.

وقد قال السيد خوسيه خوان بيروجا، رئيس منطقة Lesaffre للخبز في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نحن فخورون بافتتاح مركز دبي للخبز ™ الذي سيمكننا من المضي قدمًا في دعمنا لعملائنا في المنطقة. يتم استهلاك الخبز بشكل مختلف حسب كل دولة، ويمكن للخبراء المحليين الاستجابة للمتطلبات المحلية بالإضافة إلى مشاركة معرفتهم. ويمكن لمركز الخبز في دبي الرد على أي مشكلة قد تواجه العملاء وذلك بفضل دعم مركز الخبز الإقليمي ™ في اسطنبول وشبكة مراكز الخبز التابعة لLesaffre في العالم، إنها عملية تعاونية!"

Lesaffre، لاعب رئيسي عالمي في الخميرة والتخمير.

إن الخميرة هي مكون أساسي لصنع الخبز، وتعد الخميرة كائن حي، حيث تعد فطر مجهري وحيد الخلية متواجد على كوكب الأرض منذ ملايين السنين. وكما هو الحال في الخلايا البشرية، فإن خلايا الخميرة حية وطبيعية. وتعمل شركة Lesaffre على اختيار الخمائر وزراعتها منذ أكثر من 165 عامًا، حيث تُستخدم الخميرة التي تزرعها شركة Lesaffre في إنتاج الخبز نظراً لقوتها التخميرية.

وتساهم Lesaffre اليوم في تطوير نظام غذائي أكثر أمانًا وصحة وطبيعية من خلال تطوير الكائنات الحية الدقيقة مثل الخمائر والبكتيريا أيضًا. حيث تحتوي هذه الخميرة على العديد من الخصائص التي يمكن استخدامها في العديد من المجالات بخلاف الخبز. فيمكن استخدام الخميرة، على سبيل المثال، كمكملات غذائية للمساهمة في توازن الفلورا المعوية (الميكروبات) في البشر والحيوانات. كما أنها تساهم في تخفيف او منع استخدام المضادات الحيوية في غذاء الحيوانات أو التقليل من استخدام المبيدات في الزراعة.

قال السيد أنطوان بول، الرئيس التنفيذي لشركة Lesaffre: "الخميرة هي كائنات حية يتم اكتشاف خصائصها وفوائدها الجديدة كل يوم بفضل مراكز البحث والتطوير لدينا ومراكز الخبز ™ أيضاً. اما بالنسبة لاستخداماتها في صنع الخبز بالنسبة لنا، فهي تسمح بالابتكار المستمر للاستجابة لاحتياجات العملاء المتغيرة وأذواق المستهلكين. هذه القدرة على الابتكار هي التي تسمح لشركة Lesaffre بأن تكون شريكًا متميزًا لعملائها في عالم الخبز."