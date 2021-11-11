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مجلس الأمن يُدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء

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مجلس الأمن يُدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء مجلس الأمن يُدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء
في إطار تهديدهم للسلم والأمن والاستقرار.. تجميد للأصول وحظر

مجلس الأمن يُدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثلاثة من قادة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على القائمة السوداء، أمس الأربعاء.

وجاء هذا التطور في إطار تهديد هؤلاء للسلم والأمن والاستقرار في اليمن؛ مما يعرضهم لتجميد الأصول في أنحاء العالم، وحظر السفر، وكذلك حظر الأسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس -وعددها خمس عشرة دولة- بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبدالكريم الغماري، رئيس ما تسمى "هيئة الأركان العامة" الذي يقود هجوم مليشيات الحوثي على مأرب.

وتضم القائمة يوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالهجوم إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة مليشيات الحوثي في الحصول على أسلحة مهربة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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