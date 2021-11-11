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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
رياح مثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة وشرقها.. وضباب بسواحل البحر الأحمر

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك حائل)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة. وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًّا لغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقًا بسرعة 10- 30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية غربًا بسرعة25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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