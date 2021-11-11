هيتيرا تطلق بيه دي إم 680، جهاز الراديو اللاسلكي لخدمات المهام الحرجة، لتمكين التحول الرقمي المتعمق في مجال السلامة العامة

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في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الاتصالات الحساسة "سي سي دبليو" لعام 2021، أطلقت "هيتيرا" "بيه دي إم 680"، وهو جهاز الراديو اللاسلكي الأول المتين لخدمات المهام الحرجة ("إم سي إس") المتوافق مع مشروع الشراكة للجيل الثالث (3GPP). تم تصميم "بيه دي إم 680" لمساعدة المستجيبين الأوائل على البقاء على اتصال وإطلاع دائم في أي موقع حول العالم وفي أي وقت من الأوقات، سيّما في المواقف الحرجة.

وباعتباره جهاز راديو لاسلكي متين للاتصالات المهنية، صُمم "بيه دي إم 680" خصيصًا لهذا الغرض، وهو مجهز بخدمات الضغط للتحدث في المهام الحرجة "إم سي بيه تي تي" والفيديو للمهام الحرجة ("إم سي فيديو") والبيانات للمهام الحرجة ("إم سي داتا") لدعم جميع العاملين في أصعب الظروف.

حل متين للظروف القاسية، ومصمم لتوفير المرونة

يوفر "بيه دي إم 680" مرونة وسهولة الاستخدام في الأوقات الحرجة، إذ يتمتع بالصلابة والمتانة، فضلاً عن كونه يتميز بتصميم مريح. ويساهم حصوله على تصنيف “IP 68” للاستخدام الخارجي وشهادة معيار MIL-STD-810H، لاختبار درجة تحمّل المعدات العسكرية للظروف طوال فترة خدمتها، بضمان استمرار عمل الجهاز بشكل موثوق في البيئات القاسية.

يعدّ الجهاز مصمماً لتمكين المستجيبين الأوائل من التكلم والاستماع بوضوح. تعتبر تقنية الصوت الأفضل ضمن فئتها بإمكانية الوصول إلى مستوى صوتي يبلغ 118 ديسيبل كحد أقصى. علاوة على ذلك، تعمل تقنيات إلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي وإزالة الصدى والضجيج الذي تولده الرياح على الحد من ضوضاء الخلفية وتعزيز وضوح الصوت.

حل جاهز لخدمات المهام الحرجة

وفي هذا السياق، قال يان ليو، مدير شؤون المنتجات في قسم أجهزة الراديو الذكية، في شركة "هيتيرا": "مع بلوغ تكنولوجيا النطاق العريض مرحلة متقدمة من النضوج والحاجة إلى تحديث الخدمات، يتزايد الطلب تدريجياً على خدمات البيانات في مجال السلامة العامة. ولا يمكن لخدمات النطاق العريض التي تقدمها الشبكات التجارية أن تلبي بشكل كامل المتطلبات الصارمة لمستخدمي السلامة العامة من حيث الاعتمادية و سرعة توافر الاجهزة. هذا ويضع المزيد من البلدان تطوير شبكات المهام الحرجة للتطور طويل الأمد على جدول أعمالها". وأضاف: "يمثل جهاز ’بيه دي إم 680‘ خبرتنا العميقة في تصميم وتطوير حلول المهام الحرجة لمستخدمي السلامة العامة".

جهاز راديو لاسلكي مهني للمهام الحرجة

تعدّ الاتصالات الموثوقة ضرورية لفرق خدمات الطوارئ. وتتطلب خدمات المهام الحرجة بثاً شبكياً ذات فعالية عالية وإشارة بجودة أفضل وتأخير أقل للبيانات. يوفر جهاز "بيه دي إم 680" خدمات البث المتعدد للوسائط المتعددة وميزة فترة جدولة تبلغ 40 مللي ثانية، مما يسمح للمستخدمين ببدء جلسة بث متعدد بجودة عالية من الخدمة وبدون ازدحام المستخدمين.

وشهد أداء LTE (TRP/TIS) الخاص بـجهاز "بيه دي إم 680" تحسينات في نطاقات التردد الرئيسية تبلغ حوالي 2 ديسيبل مقارنة بأجهزة النطاق العريض الجاهزة لضمان الحفاظ على اتصالات ثابتة حتى في المواقف ذات الإشارات الضعيفة.

إنّ "بيه دي إم 680" مجهز بتطبيق المهام الحرجة "HyTalk" من "هيتيرا" الذي يتيح الخدمات الرئيسية من قبيل خدمات الضغط للتحدث في المهام الحرجة "إم سي بيه تي تي" والفيديو للمهام الحرجة ("إم سي فيديو") والبيانات للمهام الحرجة ("إم سي داتا"). كما تضمن جودة الخدمات العالية التي يتمتع بها حل المهام الحرجة HyTalk" اعطاء المستجيبين الأوائل الأهمية القصوى المتاحة أكثر من أي مستخدم تجاري آخر.

اتصالات من جهاز إلى آخر والاتصالات المتزامنة باستخدام الراديو الجوال الرقمي-خدمات المهام الحرجة

تتطلب الطبيعة غير المتوقعة لحالات الطوارئ استجابة فورية، خاصةً عندما تكون شبكة LTE معطلة أو غير موجودة. ونظرًا لتصميم الجهاز المزوّد بتقنية الراديو الجوال الرقمي، يمكن أن يوفر "بيه دي إم 680" اتصالات من جهاز إلى آخر عندما تكون اتصالات LTE غير متاحة.

علاوة على ذلك، يتضمن "بيه دي إم 680" ميزة الاتصالات المتزامنة باستخدام الراديو الجوال الرقمي-خدمات المهام الحرجة، لذلك يمكنه الاتصال بكل من أجهزة خدمات المهام الحرجة وأجهزة الراديو الجوال الرقمي في الوقت نفسه. تساعد هذه الميزة بمساعدة القادة العسكريين على توفير الوقت والجهد لبدء مكالماتهم باستخدام الراديو الجوال الرقمي-خدمات المهام الحرجة في الوقت نفسه بالضغط على زر الضغط للتحدث.

المزيد من الاتصال، المزيد من الإمكانيات

تشمل الابتكارات الأخرى توفير منصة تعمل بنظام "أندرويد" قائمة على خدمات "جوجل" للجوال وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لتبسيط إدارة الجهاز وتعزيز الإنتاجية. ويمكن للمستجيبين الأوائل توسيع وتخصيص ميزات جهاز "بيه دي إم 680" من خلال نشر مجموعة من الأكسسوارات، مثل استخدام النمط (USB Type-C) والكابل ذات ال 13 مدخل.

يعدّ "بيه دي إم 680" راديو لاسلكي متين لخدمات المهام الحرجة، وهو بمثابة مكوّن رئيسي من حلول السلامة العامة المقدمة من "هيتيرا". كما يمكن دمجه مع منتجات "هيتيرا" المتنوعة لإنشاء حلول متعددة، مما يضمن اتصالات آمنة وموثوقة في أي سيناريو.