أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عبدالحميد بسيوني يكشف كواليس رحيله من تدريب طلائع الجيش

Print
عبدالحميد بسيوني يكشف كواليس رحيله من تدريب طلائع الجيش عبدالحميد بسيوني يكشف كواليس رحيله من تدريب طلائع الجيش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن كواليس رحيله من تدريب الفريق العسكري.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تليفزيونية: «رحيلي من تدريب طلائع الجيش، لم يكن قرارًا سهلاً، خاصة بعد نجاحي في قيادة النادي للتتويج ببطولة السوبر المحلي لاول مرة في تاريخه إلى حساب النادي الأهلي».

وأضاف :«انا بحترم نفسي، لأني عشت حياتي كلها أحافظ على اسمي وسمعتي، سواء وأنا لاعب أو خلال مسيرتي في التدريب، كان من الصعب اقبل على نفسي، اني ابقى موجود في النادي ويكون هناك تفاوض مع مدرب أخر، لذلك قررت الاستقالة».

وتابع :«نفس الموقف، حدث معي في الموسم قبل الماضي، حيث تم التفاوض مع طارق العشري، وتمت إقالتي، وهو ما اغضبني وقتها لأنني كنت حققت نتائج مميزة مع الفريق ووصلت إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس »

يذكر أن طلائع الجيش لم يحقق الفوز خلال أول ثلاث جوالات في الدوري حيث تعرض للهزيمة من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة والزمالك بهدفين نظيفين وتعادل مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق»

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

مصرع عاملين وإصابة ثالث سقطوا ببئر صرف صحي في الأقصر (صور)

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

رئيس رابطة الأندية المصرية: عوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لـ«اليونسكو» حتى 2025

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير

سيف النصر لـ«المصري اليوم»: تربيت في نادي الجزيرة وهذه رؤيتي للتطوير