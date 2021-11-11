عبدالحميد بسيوني يكشف كواليس رحيله من تدريب طلائع الجيش

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كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن كواليس رحيله من تدريب الفريق العسكري.

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات تليفزيونية: «رحيلي من تدريب طلائع الجيش، لم يكن قرارًا سهلاً، خاصة بعد نجاحي في قيادة النادي للتتويج ببطولة السوبر المحلي لاول مرة في تاريخه إلى حساب النادي الأهلي».

وأضاف :«انا بحترم نفسي، لأني عشت حياتي كلها أحافظ على اسمي وسمعتي، سواء وأنا لاعب أو خلال مسيرتي في التدريب، كان من الصعب اقبل على نفسي، اني ابقى موجود في النادي ويكون هناك تفاوض مع مدرب أخر، لذلك قررت الاستقالة».

وتابع :«نفس الموقف، حدث معي في الموسم قبل الماضي، حيث تم التفاوض مع طارق العشري، وتمت إقالتي، وهو ما اغضبني وقتها لأنني كنت حققت نتائج مميزة مع الفريق ووصلت إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر»

يذكر أن طلائع الجيش لم يحقق الفوز خلال أول ثلاث جوالات في الدوري حيث تعرض للهزيمة من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة والزمالك بهدفين نظيفين وتعادل مع المقاولون العرب، بهدف لكل فريق»