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محافظ أسوان يقرر زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 لاستيعاب المتقدمين

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محافظ أسوان يقرر زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 لاستيعاب المتقدمين محافظ أسوان يقرر زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 لاستيعاب المتقدمين

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان زيادة عدد فصول التمريض إلى 10 فصول بمختلف مدن ومراكز المحافظة لإستيعاب أعداد إضافية من المتقدمين، وبما يحقق التوازن طبقاً للكثافة الطلابية والإمكانيات المتوفرة بكل مركز ومدينة، مع تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في عملية القبول من أجل تخفيف المعاناة وعبء ومشقة الإنتقال لأبناءه الطلاب والطالبات.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن لقاءاته الدورية بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ تهدف لتحقيق صالح المواطن الأسوانى في جميع مناحى الحياة بما يلبى طموحات وأمال أهالى المحافظة بكافة فئاتها ومدنها وقراها في ظل ما تشهده من مشروعات بكافة المجالات والقطاعات الخدمية للإرتقاء بمعيشية المواطن البسيط، وخاصة في المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن هذا يتواكب مع المشروعات الضخمة في قطاعات الطرق والكبارى والصحة والتعليم، بجانب مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية للمرافق العامة، بالإضافة إلى مشروعات تحيا والتأمين الصحى الشامل والتطوير والتجميل بما يصب في صالح المواطنين.

المصرى اليوم

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