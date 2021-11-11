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بلغ عدد الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 94 جمعية أهلية، تضاف إلى 95 جمعية صحية أهلية قائمة، ليصبح بذلك إجمالي الجمعيات القائمة وقيد التأسيس 189 جمعية.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة، فإن من بين الجمعيات الصحية الأهلية قيد التأسيس 31 جمعية في منطقة الرياض، و15 جمعية في منطقة مكة المكرمة، بينما توزعت بقية الجمعيات قيد التأسيس على مختلف مناطق المملكة.

مسميات للجمعيات

مكافحة تسوس الأسنان

رحماء الصحية

التمكين الصحي

التطوع الصحي

رعاية مرضى قلب الأطفال

الرضاعة الطبيعية

نبض الصحية

إشراقة لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان

بذل التطوعية الطبية

رعاية مبتوري الأطراف

بصمة لدعم المصابين بالأمراض الوراثية

أصدقاء مرضى السرطان

أمراض وغسيل الكلى الصحية

تحسين تجربة المريض

حياة لتعزيز العافية

زراعة القوقعة الإلكترونية

نخبة العلاج الوظيفي

عافية لمكافحة التدخين

النساء والولادة الصحية

داوني الصحية

تعزيز الصحة

التوحد بأبها

صحة المرأة

الرعاية الصحية لمرضى السمنة

غيث للخدمات الصحية

صديق المريض

أصدقاء الصحة

وقاء للوقاية من السكري

رعاية مرضى السرطان

جمعيات أهلية قيد التأسيس

31 الرياض

15 مكة المكرمة

9 عسير

7 المدينة المنورة

7 جازان

6 الجوف

5 المنطقة الشرقية

4 الباحة

4 حائل

2 الحدود الشمالية

2 القصيم

1 نجران