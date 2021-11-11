ورشة عمل موسعة بالأقصر للوقوف على اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى

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سافر مساء الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي واللمسات النهائية للاحتفالية الكبري للترويج لمدينة الأقصر والمقرر اقامتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، كما حضر ورشة عمل موسعة مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج ومسؤولي الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.

وخلال الورشة، استعرض مسؤولي وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية وكلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها، بالاضافة إلى المواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر. كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفني والتي يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لاخراج الحدث بالصورة التي تليق بإسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتي ستكون محط أنظار العالم أجمع.

وقد أوصى الوزير ببعض التوجيهات والتعديلات في بعض التصميمات المنفذة.