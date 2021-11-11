أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ 1271 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج

Print
تنفيذ 1271 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج تنفيذ 1271 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تمكنت الحملات التي جرت، اليوم، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1271 حكماً قضائياً على مستوى المراكز والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»