أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
انتخابات نادي المعادي.. صراع شرس بين قائمتين والمستقلون ينافسون بقوة -
ضبط تشكيل عصابي تخصص في اعمال السرقة باسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب منية سمنود: سنواجه الأهلي وديًا عصر السبت.. ولاعبونا هدفهم الفوز

Print
مدرب منية سمنود: سنواجه الأهلي وديًا عصر السبت.. ولاعبونا هدفهم الفوز مدرب منية سمنود: سنواجه الأهلي وديًا عصر السبت.. ولاعبونا هدفهم الفوز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد الشرباصي، المدير الفني لفريق منية سمنود، إنه سعيد بمواجهة الأهلي، وديًا يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي هو من اتفق على إقامتها.

وأضاف الشرباصي، في تصريحات تليفزيونية، أن المباراة ستقام في الثالثة عصرًا، مضيفًا «شرف لنا أن نواجه الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وأحد أكبر أندية العالم».

واستكمل مدرب الفريق الناشط بدوري الدرجة الثالثة، أن لاعبيه طموحاتهم عالية للفوز على الأهلي وتقديم أفضل مستوى لديهم، مشيرًا إلى أن جمهور منية سمنود سيحضر المباراة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت»