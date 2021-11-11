مدرب منية سمنود: سنواجه الأهلي وديًا عصر السبت.. ولاعبونا هدفهم الفوز

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قال أحمد الشرباصي، المدير الفني لفريق منية سمنود، إنه سعيد بمواجهة الأهلي، وديًا يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي هو من اتفق على إقامتها.

وأضاف الشرباصي، في تصريحات تليفزيونية، أن المباراة ستقام في الثالثة عصرًا، مضيفًا «شرف لنا أن نواجه الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وأحد أكبر أندية العالم».

واستكمل مدرب الفريق الناشط بدوري الدرجة الثالثة، أن لاعبيه طموحاتهم عالية للفوز على الأهلي وتقديم أفضل مستوى لديهم، مشيرًا إلى أن جمهور منية سمنود سيحضر المباراة.