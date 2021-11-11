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إعلامي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها لاعبو قبل مباراة القمة

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إعلامي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها لاعبو الزمالك قبل مباراة القمة إعلامي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها لاعبو قبل مباراة القمة

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كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل الرسالة التي تلقاها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، قبل 24 ساعة من مباراة القمة أمام الأهلي، والتي ادت إلى خسارة الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «هناك خبر انتشر بسرعة الصاروخ داخل معسكر فريق الزمالك قبل اللقاء بساعات بأن اللجنة المؤقتة تقدمت باستقالتها وسترحل بعد نهاية المباراة مباشرة».

وأضاف أن الخبر كان له تأثير سلبي على لاعبي الفريق وأربكهم بشكل كبير وهو ما أثر عليهم بصورة سلبية.

كما أشار شبانة إلى رفض رابطة الاندية المحترفة لإعتراض نادي الزمالك على العقوبات الموقعة على الفريق في مباراة القمة، قائلا: «لم تعترف رابطة الاندية، بحيثيات الزمالك في رفض العقوبات، خاصة أن الرابطة لديها تقرير المراقبين وشريط المباراة الاصلي الذي وثق الاحداث».

وواصل أن رابطة الاندية المحترفة، رأت أن اعتراض الزمالك على عقوبة كارتيرن غير منطقية، لانه لم يحضر المؤتمر الصحفي، خاصة العذر الذي صرح به المدير الفني وهو أن موسيماني قد تأخر في الاحتفال، وذلك تسبب في عدم حضورة بموعده للمؤتمر، بالإضافة إلى أن واقعة قذف أحد أفراد الدكة لكرة داخل الملعب مثبته في شريط المباراة .

المصرى اليوم

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