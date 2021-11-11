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دوي انفجارات قوية في صنعاء بعد غارات التحالف

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دوي انفجارات قوية في صنعاء بعد غارات التحالف دوي انفجارات قوية في صنعاء بعد غارات التحالف

أفادت وسائل إعلام يمنية وعالمية عن سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية.

ومنذ قليل، أعلن التحالف شن ضربات جوية ”دقيقة“ على أهداف عسكرية في صنعاء وصعدة، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، بحسب مصادر محلية.

وصرح المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أن ”التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده“.

وأضاف المالكي أن ”الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وأعلن التحالف في وقت سابق، أنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية، والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب.


الوطن السعودية

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