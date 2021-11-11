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سد النهضة.. متحدث الخارجية الأمريكية: بايدن يهتم بالأمن المائي المصري

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سد النهضة.. متحدث الخارجية الأمريكية: بايدن يهتم بالأمن المائي المصري سد النهضة.. متحدث الخارجية الأمريكية: بايدن يهتم بالأمن المائي المصري

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قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن سفارة واشنطن داخل أديس أبابا مفتوحة، لافتًا إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، متواجد في المنطقة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في »، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الحل السلمي الأنسب للتعامل مع ما تشهده إثيوبيا الآن، معقبًا على تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد والتي قال فيها «سندفن الأعداء بدمائنا» بقوله: «تلك اللغة تصب الزيت على النار».

وعن ملف مفاوضات سد النهضة، أشار إلى أن إدارة الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مفاوضات بدون نهاية، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لدعم أي جهود تعاونية بين الأطراف الثلاثة.

وذكر متحدث الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة عبّرت عن الأمر في بيانها المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي، مؤكدًا أن الرئيس جو بايدن يهتم بالأمن المائي المصري.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي يتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

المصرى اليوم

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