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شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات جالاتا سراي مع أليو ديانج

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شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات جالاتا سراي مع أليو ديانج شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات جالاتا سراي مع أليو ديانج

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، مع المالي اليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: «أحد المصادر المقربة من ديانج، رفض ذكر اسمه، أكد لنا،(مسؤولي نادي جالاتا سراي، تحدثوا معنا قبل مباراة بأيام قليلة لمعرفة امكانية رحيل ديانج، خلال الميركاتو الشتوي المقبل)»

وأضاف شوبير، :«المصدر قال (ردنا، على مسؤولي جالاتا سراي، بأنه هناك امكانية برحيل اللاعب المالي بشرط أن يلقى العرض قبول النادي الأهلي»، مضيفا :«لم يحدث حتى هذه اللحظة أي تواصل من جانب النادي التركي مع الأهلي، وان حدث تواصل سيكون خلال شهر يناير المقبل».

يذكر أن اليو ديانج، يقدم مستوى مميز مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

المصرى اليوم

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