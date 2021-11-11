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أكد طارق قنديل، عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، أن رد فعل النادي تجاه الحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة القمة أمام الزمالك، طبيعي، وذلك بعد بعد تصريحه بأنه حاول احتواء لاعبي الزمالك عقب تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال طارق قنديل، في تصريحات تليفزيونية: «لم يكن هناك مبالغة من النادي الأهلي تجاه تصريحات محمد عادل، ملف فريق الكرة يتعامل معه محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة باحترافية تامة»، مضيفا :«الخطيب، تواصل مع رابطة الاندية واتحاد الكرة، وسوف يعرض على مجلس الادارة النتائج التي وصل لها»

وأضاف :«عندما تصدر تصريحات مثل التي صدرت من الحكم محمد عادل، كان لا بد من التعامل لها».

وعن التشكيك في الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قال :«استغربت من التشكيك في المدرب الجنوب افريقي عقب الفوز على الزمالك بخماسية، وشعرت أن هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بالفوز بالمباراة».

وتابع :«لاعبو الاهلي قدموا أداءً مميزًا أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك، وحققوا الفوز بنتيجة كبيرة، كان من الطبيعي أن يتبعها فرحة من جمهور الأهلي»، مؤكدًا :«نرفض تمامًا التشكيك في موسيماني».