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عضو الأهلي: هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بخماسية

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عضو الأهلي: هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بخماسية الزمالك عضو الأهلي: هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بخماسية

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أكد طارق قنديل، عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، أن رد فعل النادي تجاه الحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة القمة أمام ، طبيعي، وذلك بعد بعد تصريحه بأنه حاول احتواء لاعبي الزمالك عقب تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال طارق قنديل، في تصريحات تليفزيونية: «لم يكن هناك مبالغة من النادي الأهلي تجاه تصريحات محمد عادل، ملف فريق الكرة يتعامل معه محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة باحترافية تامة»، مضيفا :«الخطيب، تواصل مع رابطة الاندية واتحاد الكرة، وسوف يعرض على مجلس الادارة النتائج التي وصل لها»

وأضاف :«عندما تصدر تصريحات مثل التي صدرت من الحكم محمد عادل، كان لا بد من التعامل لها».

وعن التشكيك في الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قال :«استغربت من التشكيك في المدرب الجنوب افريقي عقب الفوز على الزمالك بخماسية، وشعرت أن هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بالفوز بالمباراة».

وتابع :«لاعبو الاهلي قدموا أداءً مميزًا أمام فريق كبير بحجم نادي الزمالك، وحققوا الفوز بنتيجة كبيرة، كان من الطبيعي أن يتبعها فرحة من جمهور الأهلي»، مؤكدًا :«نرفض تمامًا التشكيك في موسيماني».

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